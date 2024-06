Volt bedankt voor Europese fractie met VVD wegens verbond met extreemrechts, blijft liever bij Groenen

De vijf nieuwverkozen Volt-afgevaardigden, onder wie twee Nederlanders, hebben het voor het kiezen. Zowel Renew als de Groenen leverden na de verkiezingen zetels in en zoeken daarom naar versterkingen om zo meer invloed te kunnen uitoefenen binnen het Europees Parlement. Maar de Nederlandse Volt-lijsttrekker Reinier van Lanschot heeft zijn bedenkingen bij Renew. "Een van onze bestaansredenen is de strijd tegen nationaal-populisme. Het is voor ons dan ook niet wenselijk deel te nemen aan een fractie waar het Tsjechische ANO in zit en waar onvoldoende maatregelen worden genomen tegen partijen zoals de VVD die samenwerken met nationaal-populisten als de PVV." Ook zijn fractiegenoot Anna Strolenberg denkt dat "op basis van onze waarden de groenen beter bij Volt passen".