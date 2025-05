Volledig wapenembargo nu Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Het is bizar en niet te verantwoorden dat Nederland nog steeds op verschillende manieren militair samenwerkt met Israël, inclusief het exporteren en importeren van wapens. De medeplichtigheid moet stoppen. Er moet onmiddellijk een volledig wapenembargo ingesteld worden.

De genocide in Gaza schreeuwt om actie. Israël zet honger in als wapen, voert opnieuw een groot militair offensief uit en doodt dagelijks vele tientallen onschuldige mensen. Het doel is duidelijk, dat steken Israëlische ministers en ook de premier al langer niet onder stoelen of banken. Palestijnen moeten weg en het Israëlische leger zal aanwezig blijven. Etnische zuivering dus.

Onder druk van de publieke opinie kwam minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp met een voorstel in de EU om te onderzoeken of Israël nog wel voldoet aan de voorwaarden (respect voor mensenrechten) voor samenwerking. Begin deze week bleek er onder de andere EU-landen voldoende steun voor dit onderzoek. Dit kan (vele) maanden duren. Duidelijk is al wel dat het geen bevredigend resultaat zal opleveren. Broodnodige opschorting van het associatieakkoord vergt namelijk unanimiteit, die binnen de EU ver te zoeken is.

Er is echter geen tijd te verliezen om de druk op Israël echt op te voeren. Een afwachtende houding van Nederland (en de EU), dat maanden niets doet omdat intern onderzoek loopt, is onacceptabel. Het is ook niet in lijn met het genocideverdrag, dat juist al verplicht in actie te komen als deze misdaad tegen de menselijkheid überhaupt dreigt. Om het te voorkomen.

Het kabinet moet veel meer doen en kan dat ook, bijvoorbeeld door alle militaire betrekkingen te beëindigen. Een volledig wapenembargo is nodig. Dat stopt ook medeplichtigheid aan genocide.

Ondanks alles onderhoudt de regering nog altijd militaire betrekkingen met Israël. Zo worden wapens verkocht, onder andere onderdelen voor het F-35-gevechtsvliegtuig, dat boven Gaza wordt ingezet. Vanwege een verbod door het gerechtshof in Den Haag mag Nederland dit niet meer leveren. Maar via de VS komen de onderdelen nog altijd in Israël terecht.

Wat minder aandacht krijgt, is dat Nederland ook een grote importeur van militair materieel uit Israël is, waarmee de oorlogsindustrie van dat land wordt gespekt. Afgelopen vijf jaar werd voor twee miljard euro aan wapens gekocht – een flinke toename. De helft hiervan werd zelfs in het afgelopen anderhalf jaar gekocht. Nog cynischer is dat wapens worden gekocht die door wapenfabrikanten zijn aangeprezen als ‘getest op het slagveld’. Dit slagveld betreft Gaza en de Westelijke Jordaanoever en de slachtoffers van deze ‘testen’ zijn Palestijnen.

Naast wapenhandel is er ook militaire samenwerking tussen beide landen. Er is kennisuitwisseling en Nederlandse militairen trainen in Israël en andersom. Vorige maand vond er nog een Amerikaanse militaire oefening plaats in meerdere Afrikaanse landen, waar zowel Nederland als Israël aan deelnamen. Precieze details over de militaire samenwerking tussen beide landen worden door het kabinet overigens geheimgehouden.

En het kabinet wil ook nog eens een militair verdrag met Israël afsluiten. Formeel om de juridische status van militairen op elkaars grondgebied te regelen, maar dit kan gemakkelijk resulteren in nauwere militaire samenwerking. Het wetsvoorstel hierover ligt al in de Eerste Kamer.

Deze banden zijn, zeker onder de huidige omstandigheden, simpelweg onacceptabel. Nederland moet alle militaire betrekkingen met Israël stoppen zolang het land zich schuldig blijft maken aan oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Dat betekent geen wapens verkopen, kopen of doorvoeren en geen militaire samenwerking noch een nieuw defensieverdrag.

En nee. Ook geen leveringen van onderdelen voor het Iron Dome, het Israëlische raketafweersysteem. De genocide moet gestopt worden. Een van de redenen dat Israël zich zo kan gedragen is dat het zich gesterkt voelt door dit systeem. Er bestaat niet zoiets als een onderscheid tussen offensieve en defensieve wapens. Een volledig wapenembargo is geen mild middel, maar het enige juiste in dit geval ten tijde van een genocide.

Een andere situatie, maar stelt u zich eens voor dat we agressor Rusland onderdelen voor hun luchtverdediging zouden leveren zodat het zich kan verdedigen. Dat zou toch, terecht, te gek voor woorden zijn en niet voor te stellen?

Meer dan 100.000 mensen trokken een rode lijn in Den Haag, voor internationaal recht en tegen medeplichtigheid. Nog veel meer mensen met hen spreken zich offline en online uit voor maatregelen tegen Israël. Het is al heel lang de hoogste tijd dat er actie komt van dit kabinet. Voer de druk mee op en teken de petitie van PAX. Samen moeten we vooruit. Stop de genocide en stop de medeplichtigheid. Een volledig wapenembargo, nu!

Meer over: opinie , israël , gaza , wapens , wapenembargo , pax