Volkstaal Opinie

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver

“Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat”.

Tsja, wellicht. In elk geval niet voor een goed lopende Hollandse zin. De vaderlandse middenstand blijft een bron van gniffelvermaak voor ons allen.

En denkt u vooral niet dat men op het platteland achterblijft. Zo fietste ik, ergens in onze schitterende Achterhoek, langs ‘Regeneratieve boerderij en camping ’t Gagel’. Een zichzelf-opknappende boerderij? Visioenen van een amorf gedrocht dat zich verhief na volledig te zijn ingestort verschenen voor mijn verbijsterd geestesoog en deden mij maken dat ik weg kwam.

Hoofdrolspelers van het Nederlands taaltheater blijven echter onze verzamelde media die ons dag in, dag uit de meest wonderlijke samenstellingen voorschotelen.

Zo opende een vrolijk tafereeltje gisteren de Volkskrant. De lachende burgemeesterskandidaat voor New York die danst met een dame, overduidelijk behorende tot een lokale volksdansgroep. “De democratische burgemeesterskandidaat voor New York, Zahran Mamdani, danst met een aanhanger”, zo luidt het onderschrift. Die benaming zal desbetreffende dame vast niet leuk vinden, hoewel de kans dat zij de Volksfiets in New York onder ogen zal krijgen uiteraard betrekkelijk klein is.

Even verderop in de krant wordt gewag gemaakt van een ‘Perenramp’. Mijn hemel, het zal toch niet waar zijn. Heeft nu weer die dekselse vrieskou de perenbloesem doen bevriezen en daarmee onze totale peren-oogst doen mislukken. Wat een ramp!!??

Niets van dat alles, zo blijkt. De onheilstijding blijkt over een aanrijding tussen een treinstel en een vrachtwagen vol peren te gaan. Duizenden groene peren zijn “alle kanten opgevlogen”. Er is ruim één kilometer spoor zwaar beschadigd, treinstel en vrachtwagen zijn verwrakt maar toch meent men hier van een ‘Perenramp’ durven spreken.

Misplaatst cynisme of zou de (foto-)redactie werkelijk denken dat de waarde van ‘duizenden peren’ die van de schade aan het materieel goed overstijgt? (Ik ben bang met nog geen honderdduizend peren.)

Had de krant destijds verslag gedaan van de ramp van de ‘maiden voyage’ van het passagiersschip Titanic dan had men ongetwijfeld gesproken van een ‘IJsramp’.

“Taalvermaak? Beter lees je Volkskrant”.

Nog weer verderop een kort interview met cartoonist Jip van den Toorn. Los van geinig artwork, voorziet zij haar werk vaak van snedige teksten. Taal is zeg maar écht haar ding. Zou zij niet eenmalig de handen ineen kunnen slaan met taalvirtuoos Paulien Cornelisse (eveneens Volkskrant) en het eigen medium eens flink op de taalkundige hak nemen?