‘Volgens dit cosmeticamerk is het algemeen bekend dat vrouwen stinkdijen hebben’

Druktemaker Janneke de Bijl wil het even hebben over de nieuwe commercial van Dove voor een deo voor het hele lichaam. “Blijkbaar is het volgens dit cosmeticamerk algemeen bekend dat vrouwen stinkdijen hebben. En we weten allemaal hoe dat komt. Want vlakbij de dijen zit de vagina. En wat een stinkgrot is dat. De lijkenlucht uit Gaza is er niets bij.”