Volgens Derk Boswijk wordt bij een aanval door Rusland de Europese verdediging direct weggevaagd

Hoeveel achtergrondkennis daarvoor nodig is en hoe lang een eerste oefening moet duren, wil een jongvolwassene een effectief soldaat worden, dat vertelde hij er niet bij. Daar vroeg Kockelmann ook niet naar. Boswijk zei wel dat wie niet het leger, vloot of luchtmacht in wilde, maatschappelijke dienstverlening diende te verrichten, bijvoorbeeld in - uiteraard - de zorg. Daar zit men ongetwijfeld te wachten op een tsunami twintigers die van hun gezond niet afweten. Datzelfde geldt mutatis mutandis voor de strijdkrachten van nu zelf want die lijken in weinig op de legers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Waar moet je die jongens - en meisjes - trouwens tijdens hun diensttijd onderbrengen? Worden burgers in garnizoenssteden, net als vroeger, verplicht tot inkwartiering met de officieren in de villawijken en de gewone man- en vrouwschappen in de volkswijken?