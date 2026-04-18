Volgens de VVD was er geen enkele reden tot zorg, maar het kabinet activeert nu toch het landelijk crisisplan olie

Vanaf maandag wordt fase 1 van het landelijk crisisplan olie van kracht, meldt het ANP op basis van ingewijden. Dat betekent dat het kabinet rekening houdt met een aanhoudende energiecrisis. De kans daarop is verder vergroot nu de Straat van Hormuz door toedoen van het Trump-regime en de Iraanse ayatollahs geblokkeerd blijft.

Toen de energiecrisis begon, verzekerden VVD-bewindslieden de bevolking nog dat er niets aan de hand was. Zo wilde VVD-minister Thierry Aartsen niet weten van maatregelen om het thuiswerken te bevorderen. Het leek hem “heel slecht als wij ons daarmee gaan bemoeien”. VVD-minister Vincent Karremans zag desgevraagd niets in het verlagen van de maximumsnelheid. “Daar is ook helemaal geen aanleiding voor.”

Volgens het landelijk crisisplan olie zal het kabinet bij dreigende tekorten eerst oproepen om het brandstofverbruik terug te dringen. Daarna kan er ook sprake zijn van een snelheidsverlaging naar 90 kilometer per uur of zelfs rantsoenering. Daarvoor zal het staatsnoodrecht worden gebruikt. Als de overheid straks zulke maatregelen moet nemen, is het goed om te onthouden dat Trumps oorlog wordt gesteund door partijen als de VVD, JA21 en de PVV.