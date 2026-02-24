Volgens AI vormen D66 en GL een partij en is de VVD christelijk, VNG luidt de noodklok Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • Bewaren

Kunstmatige intelligentie vormt een bedreiging voor de democratie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt voor stemadvies dat tot stand komt met behulp van generatieve AI. Binnenlands Bestuur bericht:

“Zijn er investeringen nodig in de kustversterking van Leiden? Moet betaald parkeren in Lopik worden uitgebreid? Zomaar maar wat vragen die AI-gegenereerde stemhulpen gebruikers voorleggen. Alleen ligt Leiden niet aan zee en ís er nergens in Lopik betaald parkeren ingevoerd. Ook komen AI-chatbots regelmatig met advies over partijen die helemaal niet meedoen met lokale verkiezingen.”

De AI-stemhulp Keus.nl, die 70.000 keer werd geraadpleegd, heeft vanwege de AI-hallucinaties al besloten om te stoppen. De maker schrijft: “D66 fuseerde in sommige gemeenten met GroenLinks en de VVD werd gezien als een religieuze partij. (…) Politieke partijen lieten weten juridische stappen te overwegen. Zo ging de lol er wel vanaf.” De Volkskrant beschrijft wat er zoal verkeerd ging:

“Zo stelt in Gouda de stemhulp keus.nl vragen over duinbeheer, terwijl de stad landinwaarts ligt. Ook kunnen bezoekers uitkomen op de niet-bestaande partij Gouda Bewust. (…) Ook in de gemeente Ronde Venen leidt de AI-kieswijzer tot onduidelijkheid. Daar krijgen bezoekers de vraag of ‘het’ centrum autovrij moet worden. Maar welk centrum? De gemeente bestaat uit dorpen als Abcoude, Mijdrecht en Vinkeveen.”

Het is bepaald niet voor het eerst dat AI de fout ingaat bij de verkiezingen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde Google’s NotebookLM partijprogramma’s door elkaar. Zo verwarde de AI onder meer de VVD en de PVV – al geeft dat misschien juist weer blijk van groot politiek inzicht.