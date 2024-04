Volgende pandemie dreigt door gemuteerd griepvirus

De volgende pandemie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een gemuteerd griepvirus of een variant van de vogelgriep. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek naar wereldwijde uitbraken van dodelijke infectieziekten. Het onderzoeksrapport wordt volgend weekend gepresenteerd op het congres van de European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) in Barcelona.