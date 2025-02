Volgende Eurovision-relletje alweer geboren: extreemrechts Italië wil Estland weren om 'beledigend' nummer

Tommy Cash won afgelopen weekend de Estse nationale voorronde en mag zijn land in mei vertegenwoordigen op het songfestival in Basel, zo meldt ANP. Volgens Centinaio gaat het liedje over iemand die rijk is geworden door koffie te drinken en wordt het nummer gezongen in "verschrikkelijk Italiaans". "Hij zou naar Italië moeten komen om te zien hoe fatsoenlijke mensen werken voordat hij zich permitteert zulke domme liedjes vol clichés te schrijven", aldus Centinaio.

Het lied bevat regels als "Me like to fly privati, with 24 carati" en "I work around the clocko, that's why I'm sweating like a mafioso", gezongen in een mix van Engels, Italiaans en verzonnen woorden. Cash, een vriend van Joost Klein, gooit er vooralsnog hoge ogen mee. Hij staat bij de bookmakers momenteel op de vierde plaats.