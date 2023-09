Volg het voorbeeld van de politie, meld gezien de verwachte weersextremen álle kinderen aan bij Veilig Thuis

Tot aan het congres van de Partij voor de Dieren, moeten we het qua spektakel nog even doen met de beelden van de A12, zegt Pieter Derks in de De Nieuws BV. Die liegen er dan ook niet om, aldus de Druktemaker. Sterker nog, de situatie schijnt zo gevaarlijk te zijn dat de politie van alle aanwezige kinderen een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis.