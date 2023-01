Volendammers zamelen geld in voor vrouw die met eieren gooide naar KOZP-demonstranten

Volendammers hebben geld ingezameld voor een vrouw die een rechtszaak boven het hoofd heeft hangen, omdat ze Kick Out Zwarte Piet demonstranten met eieren heeft bekogeld. Het streefbedrag is binnen een dag tijd ruim overschreden.

Toen KOZP in december 2021 op de markt van Volendam demonstreerde tegen de uiterlijk van Zwarte Piet, begon marktkoopvrouw Ingrid Eekels met eieren te gooien naar de demonstranten. Daarop ontving ze eind 2022 een brief, waarin staat dat ze voor een hoorgesprek naar het Openbaar Ministerie in Haarlem moet. Ze riskeert een straf voor openlijke geweldpleging in de openbare ruimte. Dit kan een geldboete zijn van 500 euro of in het extreme geval een gevangenisstraf van 10 maanden.