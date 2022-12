Voldoende schoon water en droge voeten zijn belangrijker dan ooit Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Omdat het belang van goed beheer van ons water nu en in de toekomst door klimaatverandering toeneemt is het nodig om bewust een goede vertegenwoordiger in uw waterschap te kiezen.

Veel mensen hebben maar weinig kennis van de belangrijke taken van de waterschappen. Zo weten velen niet dat het openbare bestuursorganen zijn met vertegenwoordigers, net zoals de gemeenteraad, de Provinciale Staten of de Eerste en Tweede Kamer, en dat het grootste deel van de zetels wordt bezet door vertegenwoordigers die u om de vier jaar kiest. Ja, u stemt door middel van een stembiljet op uw vertegenwoordiger van uw waterschap op dezelfde dag dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden. De komende verkiezingen zijn op 15 maart 2023.

De waterschappen zorgen voor schoon water in sloten, rivieren, meren en beken. De waterschappen doen dit door rioolwater te zuiveren en sloten, rivieren, meren en beken terug te geven aan de natuur.

Door klimaatverandering nemen de extremen toe. Extreme wateroverlast en droogte zijn aan de orde van dag. Hierdoor moeten waterschappen steeds meer doen om ervoor te zorgen dat er in de ene periode niet te veel en in de andere niet te weinig water is, bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en water af te voeren als het veel regent. Wat onder meer mogelijk is door meer ruimte te maken voor rivieren. Ook moeten op veel plekken de dijken worden versterkt.

Het geld hiervoor wordt geïnd via belastingen. Elk huishouden wordt aangeslagen voor een gelijk bedrag. Eigenaren van landbouwgrond en van natuurterreinen betalen op basis van de oppervlakte van hun eigendom en eigenaren van woningen en bedrijven op basis van de gemeentelijke WOZ-waarde. Daarnaast worden alle inwoners aangeslagen voor de zuiveringsheffing. Hiermee wordt het oppervlaktewater schoongehouden en de rioolwaterzuiveringsinstallaties draaiende gehouden. Zodat we in schoon water kunnen recreëren, zwemmen en hopelijk af en toe kunnen schaatsen.

Het geïnde geld wordt vooral door stedelijke bewoners betaald, terwijl de grote investeringen voor dijkverzwaring, afvalwaterzuivering, waterveiligheid, natuur en waterbeheer en voldoende gezond water in het buitengebied plaats vinden. De meerderheid van de zetels in algemeen waterschapsbestuur wordt door u gekozen. Daarnaast zijn er sinds 29/11 nog maar enkele geborgde zetels: twee zetels die ter beschikking staan aan vertegenwoordigers van de agrarische sector en twee zetels voor behartigen van natuurbelangen, en waarvoor u dus niet kunt kiezen.

Juist voor het bewaken van een gezonde leefomgeving en droge voeten is het belangrijk om te stemmen voor de gekozen zetels. Zorg dus dat u deze kans niet aan u voorbij laat gaan.

Max van leeuwen, aspirant algemeen bestuurslid bij waterschap Rivierenland

Raf Daenen, oud-wethouder en docent maatschappelijke ontwikkeling