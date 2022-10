Vogels waarnemen heeft gunstig effect op geestelijke gezondheid Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 65 keer bekeken • bewaren

Mensen die naar vogels kijken of luisteren ervaren een verbetering van hun geestelijk welzijn en het effect daarvan kan wel tot 8 uur duren, hebben wetenschappers vastgesteld. "Ons onderzoek bevat een basis van bewijs voor het scheppen en onderhouden van omgevingen waar vogels leven omdat er een duidelijke band is met onze geestelijke gezondheid. Daarnaast ondersteunen de resultaten het nemen van maatregelen om mensen meer in contact te laten komen met vogels, vooral mensen die kampen met geestelijke problemen als bijvoorbeeld depressie," verklaart Andrea Mechelli, professor geestelijke gezondheid van het Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) aan King’s College in Londen.

The Independent schrijft dat onderzoekers, die hun resultaten publiceren in Science Reports, gebruik maakten van de Urban Mind app die data verzameld over het geestelijk welbevinden. Aan het onderzoek namen meer dan duizend mensen deel. Ze kregen drie keer per dag de vraag of ze vogels zagen of hoorden. Daarna volgende vragen over hun gemoedsstemming. Zo ontdekten ze dat deelnemers die vogels zagen of hoorden daarvan opknapten. Dat effect trad niet alleen op bij mensen met geestelijke problemen maar ook onder gezonde deelnemers.