Vogelgriep springt over van koeien naar mens

Een Texaan is besmet geraakt met de vogelgriep (H5N1), melden de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. De besmetting vond plaats bij iemand die in nauw contact stond met melkkoeien die het virus onder de leden hadden. Het is de eerste infectie met de vogelgriep in Texas en het tweede besmettingsgeval in de Verenigde Staten.

De patiënt, die last heeft van rode ogen, heeft het advies gekregen om in quarantaine te gaan, zodat hij geen andere mensen kan besmetten. De gezondheidsautoriteiten verklaren dat het gevaar voor de bevolking vooralsnog klein is en dat het virus maar zelden overspringt van de ene naar de andere mens. Wel roepen de autoriteiten artsen op om alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met de vogelgriep, vooral bij mensen die met dieren werken.

De Belgische viroloog Marc Van Ranst vindt dat het virus, waarmee “meer en meer zoogdieren” besmet raken, nu “nog nauwkeuriger in de gaten” moet worden gehouden.

De infecties bij koeien in de staten Texas, Kansas en New Mexico kwamen recent aan het licht. Ook geiten bleken het virus bij zich te dragen. Virusdeeltjes werden onder meer aangetroffen in de melk van de dieren.