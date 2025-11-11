De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Opinie • Vandaag

Judith Hofman Moeder Persoon volgen

Soms krijg je nieuws voorgeschoteld dat zó onbedoeld komisch is dat je even stilvalt.

In de NOS-app stond bovenaan: Vogelgriep in Bennekom en Swifterbant, tienduizenden kippen afgemaakt. Daaronder: Koolmees klaar met verkenning, nu mogelijk D66 en CDA bij elkaar.

En toen dacht mijn autistische brein meteen: serieus, wie heeft dit zo onder elkaar gezet? Welke redacteur heeft niet even gedacht dat dit misschien... ongelukkig oogt?

Vogelgriep en Koolmees.

Alsof het universum een grap probeerde te maken, maar niemand het doorhad.

Ik zag het al helemaal voor me: in Bennekom worden kippen geruimd, in Den Haag probeert een Koolmees de rest van de politieke volière bijeen te houden.

Allemaal druk kakelend, fladderend en territorium verdedigend, terwijl niemand nog weet wie er besmet is met wat.

Die combinatie van berichten voelde als een miniatuur van Nederland.

Aan de ene kant een dodelijk virus dat dieren treft, aan de andere kant een politiek landschap dat al jaren met zijn eigen variant worstelt: de Haagse griep. Ook daar breekt regelmatig paniek uit, worden er drastische maatregelen genomen, maar verandert er eigenlijk niets.

De besmettingshaard blijft gewoon open, en de zelfgenoegzaamheid broedt rustig verder.

Wat me vooral fascineerde, is dat de naam ‘Koolmees’ ineens zo wrang klonk.

Zo’n vriendelijk vogeltje, maar nu gekoppeld aan twee woorden die allesbehalve vrolijk zijn: verkenning en vogelgriep.

Alsof hij zelf onderdeel is van het nieuws uit Bennekom.

De ene dag leidt hij D66 naar CDA, de volgende dag belt de NVWA om te vragen of hij wel getest is.

Ik kan me niet voorstellen dat dit opzet was, maar het had iets symbolisch. Tienduizenden kippen worden zonder pardon geruimd om verdere verspreiding te voorkomen, terwijl in Den Haag niemand ooit echt wordt opgeruimd.

Daar mag de besmetting rustig blijven woekeren, zolang het maar in nette volzinnen wordt verpakt.

Dus ja, ik moest gniffelen toen ik het zag.

Een beetje om het toeval, een beetje uit plaatsvervangende schaamte.

Want wat zegt het eigenlijk over ons land dat een melding over vogelgriep en een politicus met een vogelnaam zó naadloos in elkaar over lijken te lopen? Misschien heeft de stagiair het onbewust perfect gedaan.

Soms vertelt de opmaak meer waarheid dan het nieuws zelf.