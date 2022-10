Voetbaltrainer Ricardo Moniz geschorst door Hongaarse bond na statement tegen racisme Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 225 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse voetbaltrainer Ricardo Moniz is door de nationale voetbalbond van Hongarije, waar hij werkt, een maand geschorst omdat hij protesteerde tegen racisme op de tribunes. Moniz stapte het veld op nadat aanhang van de tegenpartij “oerwoudgeluiden” maakte naar de zwarte spelers op het veld en de scheidsrechter weigerde in te grijpen.

Moniz traint de club Zalaegerszegi TE, dat fgelopen zaterdag aantrad tegen Honvéd. Toen de apengeluiden vanaf de tribunes schalden richting enkele van zijn spelers, sprak Moniz de vierde official aan die zei niets te horen. Ook de scheidsrechter en de trainer van Honvéd deden of er niets aan de hand was. Moniz besloot daarop zijn spelers van het veld te halen.

“Het is altijd hetzelfde hier,” liet Moniz dit weekend al weten tegenover de NOS. Het is de tweede keer in vier dagen tijd dat de spelers van Moniz met racisme te maken krijgen:

"Mensen willen soms dingen niet horen, daarom ben ik hier nu zo extreem in. Ik ben keihard. Al moet ik deze strijd alleen aangaan, het interesseert mij niets. De scheidsrechter had die geluiden moeten elimineren door zelf het veld af te gaan. Dat gaat mij te ver en ik ben er klaar mee."