Voetballers staken wedstrijd zelf wegens wangedrag supporters tijdens FC Utrecht-RKC Waalwijk

Het is een nog nooit of zelden vertoonde actie. Spelers van FC Utrecht en RKC Waalwijk staakten de laatste anderhalve minuut van hun wedstrijd in stadion Galgenwaard het spel. Aanleiding was dat er een beker met bier naar een speler gegooid was. Clubs, spelers en bond hebben de supporters al heel vaak gevraagd dat niet te doen maar de fans zijn kennelijk zo vol van zichzelf dat ze naar niemand luisteren.