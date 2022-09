Voetbalclub verbiedt spelers te douchen vanwege hoge energiekosten

De energiecrisis slaat overal toe, ook bij sportclubs. Voetbalvereniging Scherpenzeel in Gelderland verbiedt spelers doordeweeks na het trainen te douchen in het sportcomplex. De vereniging ziet de energiekosten explosief stijgen met zo'n 15.000 euro en vreest anders de contributie te moeten verhogen. Dat zou een ramp zijn voor veel mensen die al kampen met tekorten in het huishouden. De voorzitter legt aan het AD uit :

,,We hebben elf jeugdelftallen en vijf seniorenelftallen. Nou reken maar uit, dat zijn minimaal 166 mensen die allemaal bij ons komen douchen na de training. Deze extreem hoge rekening heeft veel impact op onze begroting. We willen niet dat onze reserves alleen naar de gasrekening gaan.” Vanaf vandaag mag er daarom niet meer gedoucht worden na de training. Op wedstrijddagen mag dat overigens nog wel. Ook is de vereniging aan het kijken wat er nog meer gedaan kan worden om de energiekosten te drukken, zoals het gebruik van ledlampen in de veldverlichting.