Voetbal is verworden tot de promotie van gokverslaving Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

© cc-foto: Gilbert Sopakuwa

Menig sportminnend gezin zit zondagavond met bordje op de bank voetbal te kijken, op de publieke omroep. Naar voetbalclubs en hun goksponsoren:

Ajax: Unibet

AZ: Kansino

Cambuur Leeuwarden: Unibet

FC Emmen: GGPoker

Excelsior: GGPoker

FC Groningen: Toto

FC Twente: Toto

FC Utrecht: Toto

FC Volendam: Betcity én GGPoker

Feyenoord: Toto

Fortuna Sittard: Betcity

Go Ahead Eagles: GGPoker en Betsson

NEC: GGPoker en Betsson

PSV: Toto

RKC Waalwijk: Toto

SC Heerenveen: Toto

Sparta Rotterdam: Toto

Vitesse: Betcity

Dit is toch niet normaal? Voetbal is afgegleden tot een gokspelletje. En voetballers tot mascottes van meedogenloze gokmultinationals als Betcity, Unibet, GGPoker. En via de NOS worden de bedrijven miljoenen huiskamers in gebracht; met belastinggeld notabene.

Hoe heeft het zover kunnen komen bij onze volkssport nummer een? Miljoenen kinderen en jongeren zien voetballers als hun helden; ze zijn fan van deze clubs. Wat belooft dit voor de toekomst? Sport als kraamkamer van speculatie en hebzucht?

Deze week werd bekend dat in het eerste halfjaar na het toelaten van gokmultinationals in Nederland, de omzet van online gokken gegroeid is tot een half miljard euro. En het WK in Qatar moet nog komen. Dit bedrag is fors meer dan wat het kabinet in een heel jaar zei te verwachten met hun nieuwe 'Wet kansspelen op afstand’. Waar overigens elke onafhankelijke expert tegen was, vanwege de verslavingsrisico's.

En je verwacht het niet: juist de doelgroep die het meest kwetsbaar is, geeft nu het meest uit aan online gokken; jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Nogal wiedes, want de tsunami aan promotie is erop gericht om hen geld afhandig te maken.

Hoewel de ministerraad heeft ingestemd met het in consultatie brengen van een reclameverbod voor gokbedrijven vanaf 1 januari 2023, zal shirt- en stadionreclame pas vanaf 1 januari 2025 niet meer zijn toegestaan.

Gokken an sich is al verslavend, online gokken is nog riskanter, omdat afschrijvingen zo makkelijk gaan. Verslaving is in Nederland een giga-probleem: naar schatting 95.700 risicospelers en 79.000 probleemspelers die zeer waarschijnlijk gok- of kansspelverslaafd zijn (Jellinek, via NOS). En mensen die al op jonge leeftijd beginnen met gokken, hebben een grotere kans om gokverslaafd te raken.

Wie gaat hier nu iets tegen doen? De KNVB, voetbalverenigingen, het ministerie van VWS? Voetballers zelf, trainers, oud-spelers, commentators, fanclubs? Wat vinden zij ervan om mascottes te zijn van de gokindustrie? Gokken te verheerlijken onder kinderen?



(bron sponsors: RTL Nieuws)