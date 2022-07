Voer onmiddellijk het thuiswerkadvies weer in, ook om energie te besparen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 795 keer bekeken • bewaren

Wie weet houden we er lockdowns mee op een afstand. Herfst en winter worden al moeilijk genoeg.

“Ze gaan weer als warme broodjes over de toonbank”, zei de drogist in het winkelcentrum bij mij achter. Hij had de coronatesten maar weer op de toonbank gelegd. In Noord-Duitsland zien ziekenhuizen zich gedwongen reguliere zorg af te schalen, niet vanwege een toestroom aan covid-patiënten maar omdat steeds meer personeelsleden in quarantaine gaan. Janosch Damen, gezondheidsspecialist in de fractie van regeringspartij Grünen, maakt zich grote zorgen. Hij roept op tot herinvoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en besloten ruimtes waar veel mensen komen. Net als in Nederland is het uitgangspunt van het Duitse covid-beleid de persoonlijke verantwoordelijkheid van de burger. Dat is nu onvoldoende, aldus Damen. Hij eist de uitrol van een campagne voor de vierde prik, niet alleen voor personen vanaf zeventig jaar maar voor iedereen. Als dat allemaal niet gebeurt, vreest Damen, zijn in de herfst grote lockdowns weer onvermijdelijk.

In Nederland gaat het nadrukkelijk dezelfde kant op. Het virus breekt door de vaccins heen, ook bij mensen die al een vierde prik kregen. Tot nog toe ziet het er naar uit dat de nieuwe golf geen grote gevolgen heeft voor de IC’s maar ook hier zorgt uitval door ziekte en quarantaine voor verstoringen. Nu al is afgekondigd, dat in uiterste nood personeel van verpleeghuizen mét corona naar het werk mag komen. Vooralsnog zijn dat de enige plekken in Nederland waar het mondkapje weer is ingevoerd.

Met andere woorden: corona is niet overwonnen. We hebben een paar maanden pandemievakantie gehad maar die is nu voorbij. Het is niet zo dat het virus is gereduceerd tot een hinderlijk zoemende entiteit op de achtergrond, het blijft als vanouds het gewone leven ontregelen. Het getuigt dan ook van frivoliteit dat de regering met reces gaat onder het motto: doe een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger. Fluit het liedje van de zelfredzaamheid.

Ondertussen zijn de opeengepakte mensenmassa’s op de steeds chaotischer vliegvelden van Europa haarden van besmetting. Nederland staat op het punt het virus op gigantische schaal via de luchthavens te importeren en wie weet wat voor verrassende nieuwe varianten er bij zitten.

De nieuwe golf valt samen met een ongekende energiecrisis die van ons eist dat we zo zuinig mogelijk omgaan met gas, stroom en brandstoffen. Een aantal maatregelen om dit te bereiken hebben als bijkomend voordeel dat ze besmettingen tegen gaan. Nederlanders verspillen onvoorstelbare hoeveelheden energie in de files en verkeersinfarcten die weer onderdeel uitmaken van het dagelijks leven.

Minister Jetten heeft al aangekondigd dat bij een werkelijk gebrek aan energie bedrijven kunnen worden afgekoppeld. Die krijgen dan in feite met een lockdown te maken.

Het is niet te filmen dat de regering nalaat het thuiswerkadvies opnieuw in te voeren voor allen die niet per se op de werkplek hoeven zijn. Zo wordt besmetting voorkomen en extra energie gespaard voor de winter.

Deze maatregel scheelt een slok op een borrel en heeft alleen maar gunstige effecten op onze gezondheid, onze energiepositie, de luchtkwaliteit en zelfs een beetje op de CO2- en de stikstofproblematiek.

Wie weet, houden we er lockdowns mee op een afstand. Herfst en winter worden al moeilijk genoeg.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Meer over: coronamaatregelen , thuiswerken , energiecrisis , opinie , lockdowns , energiebesparing , duitsland