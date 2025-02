Voer nu een speciale oorlogsbelasting in Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 336 keer bekeken • bewaren

Zo wordt voor elke burger zichtbaar wat hogere defensieuitgaven betekenen.

Nog maar een kwart van de Nederlanders gelooft dat Amerika ons zal helpen bij een Russische aanval. Daarom is inmiddels de helft voor de vorming van Europese strijdkrachten, iets wat tot voor een paar weken nog taboe was, zo heeft Ipsos in opdracht van de NOS uitgezocht. We zijn overigens niet van plan dienst te nemen in geval van een militair conflict. Soldaten uit andere landen moeten zich kennelijk voor onze veiligheid laten doodschieten. Maar ook dat zal de komende weken wel aan het schuiven gaan als de internationale situatie gevaarlijk blijft.

Er lijkt ook een brede consensus te bestaan voor verhoging van de defensieuitgaven. Het zou daarom een goed idee zijn als elke Nederlander naar draagkracht in de portemonnee voelde wat dit betekent. Dat is mogelijk door de defensie voortaan te financieren uit een speciale oorlogsbelasting en niet langer uit de algemene middelen.

Dat is uiteraard alleen aanvaardbaar als de inkomstenbelasting daalt. De oorlogsbelasting wordt daarnáást geheven en gebaseerd op de aangifte. Om ervoor te zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, heeft de oorlogsbelasting een progressief karakter. Volgens hetzelfde model wordt naast oorlogsbelasting ook de winst-, vermogens- en de erfbelasting geheven. Uiteindelijk zullen de totale lasten voor individuele burgers en bedrijven niet toenemen tenzij het inrichten van een behoorlijke Europese defensie belastingverhogingen vereist.

Rechtstreekse belastingen zullen zeker niet genoeg opleveren. Daarom zal het onvermijdelijk zijn aan de accijnzen een oorlogsheffing toe te voegen. Dat zou dan beperkt moeten blijven tot ongezonde en verslavende producten en luxe goederen zoals sieraden van meer dan duizend euro en auto's van meer dan vijftigduizend euro.

Te overwegen valt bovendien oorlogsobligaties uit te geven ook in kleine coupures, zodat niet alleen de grote beleggers maar ook de kleine spaarders hun geld tegen een fatsoenlijke rente in beweging kunnen zetten. Zulke obligaties zouden niet alleen via de bank maar ook in supermarkten verkrijgbaar moeten zijn.

Op deze manier maken we onze strijdlust zichtbaar, niet alleen voor elk van ons persoonlijk maar ook voor de hele wereld. Daarom spreken we ook van een oorlogsbelasting en niet van een defensietaks of zo. We moeten geen doekjes winden om waar we mee bezig zijn.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al zijn de laatste putten nog open. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

