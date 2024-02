‘Voel je niet schuldig over koloniaal verleden, maar neem wel verantwoordelijkheid’

6 feb. 2024 - 13:43

@ haarklover Jij schrijft: Dus de nationale parlementen kunnen niet controleren wat hun eigen minister gestemd heeft. Dat is niet per definitie zo. Meestal zal er vooraf in de nationale parlementen over het onderwerp gesproken worden en er is ook nog een ratificatie procedure voor overeenkomsten. Maar de vraag die daaraan vooraf gaat is de vraag waarom het parlement dat zou moeten controleren? Het gaat om het uitoefenen van zelfstandige bevoegdheden van het kabinet en minister. Welke winst verwacht je dan van het afleggen van deze verantwoording? Het is namelijk onvermijdelijk dat een minister soms moet instemmen met een deal waarvoor in zijn land geen meerderheid is. Als je de minister niet vertrouwt zet je vraagtekens bij zijn democratisch verkregen mandaat, dat mag, maar dan zet je ook vraagtekens bij de parlementaire democratie.