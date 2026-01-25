Voel je je opgejaagd? Dan is dit linkse verhaal voor jou

De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Voel je je opgejaagd? Balanceer je op de rand van een burnout? Heb je het idee dat je steeds aan het rennen bent, terwijl je helemaal niet vooruitkomt? Dan ben je niet de enige.

Zack Polanski, de leider van de Green Party in Engeland en Wales, legt de vinger op de zere plek. Misschien moeten we niet harder rennen, maar stoppen met rennen en om ons heen kijken.

“Als je stopt met rennen en écht om je heen kijkt, wordt een ding heel duidelijk. Terwijl wij onszelf doodwerken om waarde te creëren en bijna niets daarvan bij ons terecht komt, gaat de welvaart ergens anders heen. De rijkdom verdwijnt in de zakken van de superrijken.”