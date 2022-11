Voedselnood in Nederland neemt toe, telefoon Rode Kruis staat roodgloeiend

Het Rode Kruis krijgt de afgelopen weken steeds meer signalen van mensen in Nederland die in voedselnood zitten. Dat laat de hulporganisatie maandag weten. Een toenemend aantal mensen klopt bij het Rode Kruis aan omdat ze geen voedsel meer kunnen betalen. De organisatie verwacht dat de hulpvragers slechts het topje van de ijsberg zijn en dat veel meer mensen in nood zijn, maar dat schaamte rond voedseltekort te groot is om hulp te zoeken.