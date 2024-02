Voedselindustrie gebruikt stiekem 'cheapflation': minder kwaliteit maar hogere prijzen

© cc-foto: Like the Grand Canyon

De Franse afdeling van de internationale voedselwaakhond Foodwatch heeft een nieuwe truc blootgelegd van de voedselindustrie die consumenten benadeelt. In bekende producten worden vaste ingrediënten stilletjes vervangen door goedkopere en veelal - nog - ongezondere varianten. De consument merkt echter niets van dat prijsvoordeel. Integendeel want de verkoopprijs stijgt juist. Foodwatch noemt het verschijnsel 'cheapflation', een combinatie van goedkoper maken en duurder worden.

Volgens Foodwatch maken tal van multinationals zich schuldig aan de praktijk. Bijvoorbeeld bij chocolademerken als Milka en After Eight. Bij dat laatste merk bijvoorbeeld is het aantal goedkopere plantaardige ingrediënten tussen 2021 en 2024 fors toegenomen en bevat het product sinds enige tijd ook weer controversiële palmolie. Dat laatste bestanddeel veroorzaakt in tal van landen grootschalige ontbossing en bedreigt onder meer de laatste leefgebieden van orang-oetans.