Voedselbank maakt zich zorgen over groeiende groep zzp’ers en AOW’ers in nood

Voedselbanken Nederland maakt zich zorgen over de groeiende groep zzp’ers en AOW’ers in nood. Dat meldt het AD. In bijvoorbeeld de gemeente Lansingerland verdubbelde het aantal hulpvragers het afgelopen jaar van 100 naar 200, opvallend hierbij 'is de toename onder inwoners met een koopwoning en een auto'. De voedselbanken zien diezelfde trend ook landelijk.

De organisatie constateert dat de armoede in Nederland verdiept. Zo melden zich meer zelfstandigen die door striktere controle op schijnzelfstandigheid zonder opdrachten zitten, maar wel een leaseauto moeten blijven betalen. Ook werkende armen en gepensioneerden met stijgende kosten zoeken vaker hulp. In 2024 kregen 144.750 Nederlanders steun van een voedselbank, waarbij ruim 32.000 huishoudens wekelijks afhankelijk waren van voedselpakketten.

Tegelijkertijd dreigt een ander probleem: supermarkten verspillen steeds minder door slimme kortingsacties op producten die bijna verlopen. Hoewel dit positief is voor duurzaamheid, krijgen voedselbanken daardoor minder aanbod binnen. "Nu kunnen we nog voldoende bieden, maar als restproducten blijven afnemen moeten we naar nieuwe oplossingen zoeken," waarschuwt woordvoerder Eva Hersbach.

Met het nieuwe kabinet-Yesilgöz dat vermoedelijk eerdaags onder leiding van premier Rob Jetten "aan de slag" gaat, lijkt er weinig hoop te gloren voor de mensen in penibele financiële situaties. Zo gaat de eigen bijdrage in de zorg met 60 euro omhoog en de duur van de WW gaat terug naar één jaar, daarna wacht de Bijstand.

