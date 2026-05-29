VN zet Israël en Rusland op zwarte lijst vanwege systematisch seksueel geweld

Uit een rapport van de Verenigde Naties wordt duidelijk dat het geweld van de agressors Israël en Rusland zich niet beperkt tot het op grote schaal ombrengen van onschuldige burgers. Beide landen, die grossieren in oorlogsmisdaden, maken zich ook schuldig aan seksueel geweld. De VN stellen jaarlijks een rapport op over het gebruik van seksueel geweld in oorlogsgebieden. Rusland en Israël staan nu op de zwarte lijst, samen met organisaties als Hamas, IS en een reeks gewapende milities.

De NOS meldt over het land dat nog steeds gesteund wordt door Westerse democratiën:

De aantijgingen aan het adres van Israël zijn niet nieuw. In april verscheen een rapport van Save the Children, waarin staat dat Palestijnse kinderen in militaire gevangenissen worden gemarteld, seksueel misbruikt en uitgehongerd. Ook eerdere rapporten van de VN maken melding van seksueel geweld tegen gevangenen. (...) In het vorige rapport had Guterres al aangekondigd dat de Israëlische strijdkrachten en veiligheidsdiensten mogelijk op de zwarte lijst zou worden gezet vanwege "ernstige zorgen over bepaalde vormen van seksueel geweld, die herhaaldelijk door de Verenigde Naties zijn gedocumenteerd". Het rapport noemde specifiek schendingen van de rechten van Palestijnen in verschillende gevangenissen, een detentiecentrum en een militaire basis in 2024, waaronder "geweld tegen de genitaliën, langdurige gedwongen naaktheid en herhaalde fouilleringen".

Medestanders van Israël houden graag de mythe in stand dat het land een rechtsstaat is maar daar blijkt ook in dit geval geen sprake van. Slachtoffers van seksueel geweld door Israëlische troepen maken geen enkele kans op rechtvaardigheid.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din zette in 2024 honderden meldingen op een rij van misdragingen door Israëlische militairen in Gaza. Het rapport concludeerde(opent in nieuw venster) dat het leger pas onderzoek doet wanneer het bewijs en de internationale druk te groot worden om te negeren. Minder dan 1 procent van de meldingen leidt tot een veroordeling. "In het zeldzame geval dat militairen worden veroordeeld, krijgen ze belachelijk lichte straffen vergeleken met de zwaarte van de overtreding", zei Yahav Erez van Yesh Din destijds.

Wel neemt de staat Israël maatregelen tegen mensen die de misdrijven aan de kaak stellen. De staat ontkent zoals gebruikelijk de beschuldigingen en beweert dat ze onderdeel zijn van een internationaal complot. Wat de consequenties zijn voor Israël van de schokkende VN-rapportage is onduidelijk maar meestal blijven die uit. Dat geldt wellicht niet voor Rusland.