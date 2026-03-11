VN-waakhond: Racisme Trump schendt mensenrechten Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 98 keer bekeken • Bewaren

Het VN-comité dat toeziet op de naleving van het internationale verdrag tegen racisme heeft zich in niet mis te verstane woorden uitgesproken over de Amerikaanse president. Volgens het comité zaait het ontmenselijkende taalgebruik van Donald Trump en andere Republikeinse politici over migranten, vluchtelingen en asielzoekers haat en draagt het bij aan racistische (gewelds)misdrijven.

Het comité zegt ook geschokt te zijn door het systematische gebruik van etnisch profileren tijdens de fascistische deportatierazzia's. Agenten van Trump-gestapo ICE zouden daarbij willekeurig mensen van Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse of Aziatische afkomst controleren en arresteren. Sinds Trumps aantreden in januari 2025 zijn al zeker 675.000 mensen uitgezet, en kwamen minstens acht mensen om het leven tijdens of na een aanhouding door de immigratiedienst. Het overgrote deel van de door ICE opgepakte en gedeporteerde mensen is nooit met justitie in aanraking gekomen, in veel gevallen verbleven de mensen ook legaal in de VS in afwachting van de behandeling van een verblijfsaanvraag.