VN tikt Frankrijk op de vingers: 'Niemand mag een vrouw opleggen wat ze wel of niet moet dragen'

26 sep. 2023 - 14:31

Hoofddoek en ruim zittende gewaden worden al vele eeuwen gedragen in landen waar het warm en stoffig is. Heel gewoon omdat het praktisch is. Geschiedkundigen hebben aangetoond dat de hoofddoek 8000 jaar geleden al werd gedragen. Met ene Mohammed, die pas 4 eeuwen na Christus werd geboren, heeft dat dus niets te maken. Maar. Vlak ons eigen Europa niet uit. Nog niet zo lang geleden werd dat soort kleding ook hier gedragen, vanwege het simpele feit dat men in de middeleeuwen niet in het bezit van een douche was. Daarom probeerde men zoveel mogelijk te voorkomen dat het lichaam vies werd. In Nederland kun je elke dag onder de douche om lichaam en haren te wassen. Hoofddoek en ruim zittende gewaden zijn dus niet nodig. En daarbij: when in Rome, do like the Romans. Waarom dat zo is, moge toch wel duidelijk zijn.