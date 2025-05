VN slaat alarm: 14.000 baby's in Gaza gaan in de komende 48 uur dood zonder onmiddellijke hulp Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 238 keer bekeken • bewaren

Binnen 48 uur zullen er 14.000 baby's in Gaza doodgaan als Israël niet onmiddellijk noodhulp toelaat. Daarvoor waarschuwt de humanitaire chef van de Verenigde Naties, Tom Fletcher. In een interview met het BBC Radio 4-programma 'Today' beschreef Fletcher de huidige humanitaire situatie als "catastrofaal".

"Ik wil zoveel mogelijk van deze 14.000 baby's redden in de komende 48 uur," verklaarde Fletcher tegenover de BBC. De schrijnende situatie is ontstaan na een verwoestende hulpblokkade die nu al elf weken aanhoudt.

Onder internationale druk vanwege de hongersnood kondigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zondagavond aan de blokkade enigszins te versoepelen om een "hongercrisis" in Gaza te voorkomen. Volgens Fletcher is dit echter volstrekt onvoldoende. Die zogenaamde versoepeling van Netanyahu is ook niet meer dan symbolisch. Maandag zijn slechts vijf vrachtwagens met hulpgoederen Gaza binnengekomen, wat Fletcher omschreef als "een druppel op een gloeiende plaat" en totaal ontoereikend voor de behoeften van de bevolking. De hulptransporten, die babyvoeding en andere voedingsmiddelen bevatten, zijn technisch gezien in Gaza aangekomen maar bevinden zich nog steeds aan de andere kant van de grens en hebben de burgerbevolking nog niet bereikt.

Ondertussen berichten medische hulpverleners over dramatische toestanden in Noord-Gaza. Dr. Ibrahim al-Ashi, een tandarts die werkt bij een klein medisch punt naast een gemeenschapskeuken van Gaza Soup Kitchen in Beit Lahia, beschrijft de situatie als "erger dan alles wat ik ooit heb gezien of me kon voorstellen."

In gesprek met het BBC-programma 'Today' vertelde hij over een recente Israëlische aanval in de buurt van het Indonesische ziekenhuis in Beit Lahia. "Ik zag hoe patiënten onder vuur werden geëvacueerd," zei hij. "Sommigen lagen nog in hun bedden en anderen bloedden nog. Medisch personeel deed hun uiterste best om mensen door het granaatgeschut heen te dragen. Ze hadden geen ambulances. Niets anders dan hun blote handen."