VN-rapporteur waarschuwt voor massale etnische zuivering van Palestijnen door Israël

Palestijnen lopen groot risico op massale etnische zuivering nu Israël zijn langverwachte plan uitvoert om Palestijnse gebieden in te nemen en deze te ontruimen, niet alleen in Gaza, maar ook op de illegaal bezette Westelijke Jordaanoever. Daarvoor waarschuwt Francesca Albanese, de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de Palestijnse gebieden.

In oktober 2023 waarschuwde Albanese al dat Israël de "oorlog tegen Hamas" zou gebruiken om Palestijns land in te nemen en Palestijnen verder te verdrijven. Ze vergelijkt de huidige situatie met de Nakba van 1947-1949 en de Naksa van 1967.

Israël's aanhoudende bombardementen op Gaza hebben sinds 2023 volgens de officiële telling geleid tot de dood van meer dan 48.000 Palestijnen en de verdrijving van 1,9 miljoen mensen. Vermoedelijk gaat het om veel meer doden, maar liggen veel slachtoffers nog altijd onder de puinhopen. Westerse regeringen, de VS voorop, stellen intussen voor om overlevenden gedwongen te verplaatsen, wat volgens Albanese "onwettig is en een nieuwe bedreiging vormt." Ook in de Westelijke Jordaanoever escaleert ondertussen het geweld. Daar zijn sinds januari 2025 meer dan 40.000 vluchtelingen verdreven en zeker 70 Palestijnen gedood.

Albanese beschrijft de militaire aanvallen in de Westelijke Jordaanoever als de zwaarste sinds de tweede intifada, met luchtaanvallen, bulldozers en gecontroleerde vernietigingen van dorpen en infrastructuur. Ze vergelijkt de situatie met een nieuwe "Trail of Tears" in de Westelijke Jordaanoever, die de tragedie van Gaza weerspiegelt. Die benaming verwijst naar de gedwongen herplaatsing van de inheemse Ahniyvwiya (Cherokee) naar het westen van de Verenigde Staten in 1838, wat resulteerde in de dood van naar schatting 4000 Cherokee.

De VN-rapporteur roept de internationale gemeenschap op om Israël verantwoordelijk te houden en de maatregelen van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) te handhaven, die Israël's aanwezigheid in de bezette Palestijnse gebieden onwettig heeft verklaard. Ze pleit voor gerichte sancties, een stop op wapenleveranties en een handelsverbod met Israël die schadelijk kunnen zijn voor Palestijnen.