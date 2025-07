VN-rapporteur Albanese roept landen op banden met genocidale terreurstaat Israël te verbreken

Albanese presenteerde deze week een nieuw rapport voor de VN-mensenrechtenraad. De Italiaanse heeft Israël al vaker beschuldigd van een genocide op de Palestijnse bevolking in Gaza en een algeheel beleid van apartheid. Israël heeft zich eerder dit jaar teruggetrokken uit de VN-mensenrechtenraad omdat dat hele instituut antisemitisme zou verspreiden, de gebruikelijke afleidingstactiek van de terreurstaat om de aandacht te verleggen.

In het rapport roept Albanese ook op tot internationale strafrechtelijke vervolging van bedrijven en stichtingen die zouden investeren in de Israëlische bezetting, „apartheid” en „genocide” in de Palestijnse gebieden. NRC schrijft daarover: