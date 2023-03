VN rapporteert over systematische schending mensenrechten in Nicaragua

De ooit linkse president van Nicaragua, Daniel Ortega, leider van de Sandinisten die er in 1979 in slaagden de gevreesde dictator Somoza te verjagen, is zelf in een dictator veranderd. Een onderzoeksgroep van de Verenigde Naties heeft vastgesteld dat in het Midden-Amerikaanse land systematisch mensenrechtenschendingen plaatsvinden waarbij zelfs sprake is van standrechtelijke executies van oppositieleden.