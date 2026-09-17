VN-rapport wijst Trump-regime aan als 'mogelijke' dader van gruwelijke kindermoord in Iran Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 94 keer bekeken • Bewaren

De VN-missie in Iran stelt dat er "redelijke gronden" zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk zijn voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Dat meldt ANP. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden.

VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als een burgerlocatie en dat ze geen bewijs hebben gevonden dat het pand voor militaire doeleinden werd gebruikt. De missie spreekt van een willekeurige aanval waarbij burgers stierven en schade werd aangericht aan civiele infrastructuur. Volgens Iran vielen er 150 doden, voornamelijk kinderen. Eerder al lekte uit dat de Amerikanen zich bij hun bombardement baseerden op sterk verouderde kaarten.

Er wordt een vergelijkbare conclusie over oorlogsmisdaden getrokken over een dodelijke aanval op een sportcentrum, waarbij ook woningen en een school werden getroffen. In het rapport staat dat hierbij 22 doden en gewonden vielen. Amerikaanse functionarissen hebben eerder gezegd dat de militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht.

Het rapport, dat wordt voorgelegd aan de VN-Mensenrechtenraad, gaat ook over de Iraanse reactie op de antiregeringsdemonstraties van eind 2025 en begin 2026. De missie stelt dat de autoriteiten misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd bij hun harde optreden tegen de betogers.

Er vielen volgens officiële cijfers ruim 3000 doden en 25.000 gewonden, maar de missie denkt dat de aantallen in werkelijkheid veel hoger liggen. In het rapport staat dat er sprake was van onwettig doden van mensen, marteling, willekeurige detentie, gedwongen verdwijningen en ernstige beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.