VN-rapport nummer zoveel: Discriminerende bezetter Israël hoofdschuldige aan spanningen in de regio

Israël en zijn discriminerende apartheid en bezettingspolitiek ten opzichte van de Palestijnen zijn ‘de belangrijkste oorzaken’ van terugkerende spanningen en instabiliteit in de regio. Dat blijkt uit het zoveelste onderzoeksrapport van de Verenigde Naties.

‘De bevindingen en aanbevelingen wijzen overweldigend naar Israël. Er is een asymmetrische aard in het conflict en er is het feit dat een staat de andere bezet’, aldus de voorzitter van de speciale onderzoekscommissie, voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navanethem Pillay.