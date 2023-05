VN oordeelt vernietigend over Nederlandse WIA-uitkering

In een vernietigend rapport uit de VN “grote zorgen” over hoe er in Nederland wordt omgesprongen met arbeidsongeschikten. “Dat is de strengste term die ze kunnen gebruiken”, legt emeritus hoogleraar Paul Van der Heijden, gespecialiseerd in internationaal arbeidsrecht, uit aan Zembla. “Die wordt ook gebruikt als het gaat over Oeigoeren in China of als het gaat over kinderarbeid in Congo.”