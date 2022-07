VN omarmt het recht op een schoon milieu. Wat nu Nederland?

Donderdag is er geschiedenis geschreven bij de Verenigde Naties. Nederland heeft met een grote meerderheid van landen gestemd voor een resolutie waarin het recht op een schoon, gezond en duurzaam milieu wordt erkend. Op mondiale schaal is dit een giga overwinning voor mens en planeet!! Na vijftig jaar voorwerk. Precies op Earth Overshoot Day.

De resolutie kan ons verder helpen in de strijd tegen de drievoudige planetaire catastrofe: klimaatverandering, verlies van natuur en biodiversiteit, vervuiling en afval. Die catastrofe wordt veroorzaakt door chemische vervuiling en uitstoot van broeikasgassen, door industrieën. Hieronder valt ook milieucriminaliteit, die mondiaal groeit met 5-7% per jaar (Eurojust 2021).

Het besluit kan burgers, maatschappelijke organisaties, impactbedrijven helpen om nóg overtuigender te eisen dat álle landen en bedrijven het recht op een leefbare omgeving beschermen en respecteren. Dit is hard nodig; er zijn alleen al in 2021 tenminste 227 milieuactivisten vermoord. Daarnaast kunnen VN organisaties niet-bindende beleidsprogramma's uitrollen die landen helpen bij naleving van de resolutie. Op mondiaal niveau kunnen dit soort ogenschijnlijk kleine stapjes, zorgen voor veel verbetering.

En hoe werkt dit door in Nederland zelf? Juist hier wordt het recht op een schone leefomgeving maar matig beschermd en gerespecteerd. Zo spuit de onbiologische agro-industrie jaarlijks miljoenen kilo's pesticide het land in, wat bijdraagt aan de Parkinson-pandemie. Of het stoot ammoniakfijnstof uit, waar kinderen zelfs aan overlijden. Of neem de staalindustrie; die blaast onomstotelijk kanker of zenuwziektes onder kinderen onze wijken in, en nog worden verouderde fabrieken niet gesloten.