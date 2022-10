VN: Behandeling van Rohingya ‘schoolvoorbeeld van etnische zuivering’

13 sep. 2017 - 19:56

henk-alexander, je hebt er gewoond? prachtig, goed argument. Er zijn in India zeker spanningen tussen religies. Alleen leven er in Pakistan en Bangladesh, zo ze er nog leven, de religieuze minderheden, over andersdenkenden/atheïsten zullen we het al helemaal niet hebben, in heel wat slechtere omstandigheden, dan de Moslims in India, iets wat in beide gevallen te betreuren is. Ik vroeg je overigens niet naar jouw kennis over de handel en wandel van het VK in die regio maar naar jouw kennis over de handel en wandel van de islam. (de geschiedenis van het Indiase subcontinent) De indianen in midden en zuid-Amerika hadden tenminste nog Las Casas die voor hen opkwam. De hindoes en de boeddhisten hadden niemand. Verder geloof ik best dat u voor de Royinga's opkomt u vindt mij daarin aan uw zijde. Ik verzet mij tegen uw simplistische duiding van de oorzaken van deze tragedie. Zoals al gesteld de Britten hebben daar geen etnische/religieuze tegenstelling en gebracht, (er af en toe gebruik van gemaakt) Het religieuze geweld is daar gekomen samen met de islam. Bedenk dat de Boeddha als ketter onder de Hindoes op hoge leeftijd in zijn bed gestorven is.