VN moet duizenden vredessoldaten terugtrekken wegens beleid Trump Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 363 keer bekeken • bewaren

De Verenigde Naties moeten meer dan tienduizend blauwhelmen terugtrekken die de vrede bewaren in conflictgebieden in Europa, Azië en Afrika. Het gaat om negen internaltionale missies waar de activiteiten van zo'n 13-14.000 militairen en politieagenten worden gestaakt. Het vredeswerk wordt beëindigd op last van de Amerikaanse president `Trump die de financiële bijdrage van zijn land stopte. De VN heeft vredesmissies in onder meer Cyprus, Kosovo, Libanon, Somalië, Zuid-Soedan, Democratische Republiek Congo en Westelijk Sahara waar de blauwhelmen moeten voorkomen dat het geweld opnieuw of erger oplaait.

Alle 193 lidstaten zijn verplicht mee te betalen aan de vredesmissies maar de VS, die zelfs slechts een handvol blauwhelmen levert, is samen met China de grootste donor. De Amerikanen hebben hun bijdrage teruggebracht tot 680 miljoen dollar, een bezuiniging van meer dan 30 procent. Trump wil bovendien dat het resterende geld gaat naar gebieden waar de Amerikanen zelf belangen hebben, zoals in de Democratische Republiek Congo. China blijft wel gewoon bijdragen.