VN-landen eisen dat China Oeigoeren vrijlaat uit detentiekampen

Vijftig landen , waaronder Nederland, roepen China op om actie te ondernemen naar aanleiding van het VN-rapport dat eind augustus uitgebracht werd. Het rapport gaat over de ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren.

De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid, die uit de regio Xinjiang in het noordwesten van China komen. Naar schatting zitten een miljoen Oeigoeren gevangen in detentiekampen, waar zij volgens China ‘heropvoed’ worden. Zij zouden ‘afvallig’ zijn en een heropvoeding moeten krijgen om trouw te worden aan de Communistische Partij. Soms zitten Oeigoeren maanden vast in de zogenoemde heropvoedingskampen en weten hun familieleden niet waar ze zijn.