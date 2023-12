VN: Israël richtte sinds 7 oktober ook bloedbad aan op Westelijke Jordaanoever

De Verenigde Naties slaan in een nieuw rapport alarm over de "snelle verslechtering" van de mensenrechtensituatie op de bezette Westelijke Jordaanoever. Daar zouden zeker driehonderd Palestijnen zijn gedood tussen 7 oktober en 27 december. Dat meldt ANP.

Israël wordt in het rapport van het kantoor van Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk opgeroepen te stoppen met de "arbitraire detentie en slechte behandeling van Palestijnen". Ook is er kritiek op het gebruik van militaire tactieken en wapens bij operaties die zijn bedoeld om de wet te handhaven.

Sinds 7 oktober zijn volgens het rapport zo'n 4700 Palestijnen aangehouden door veiligheidstroepen. Arrestanten zijn volgens de VN "bespuugd, tegen muren geduwd, bedreigd, beledigd, vernederd en in sommige gevallen onderworpen aan seksueel en gendergerelateerd geweld".

Israëlische veiligheidstroepen zouden verantwoordelijk zijn voor 291 van de 300 sterfgevallen die de afgelopen maanden zijn vastgesteld. In acht gevallen zouden Joodse kolonisten daar de hand in hebben gehad. Tussen het begin van het jaar en 7 oktober zouden zo'n 200 Palestijnen zijn gedood op de Westelijke Jordaanoever, de stijging van het aantal door Israëliërs gedode Palestijnen is sinds 7 oktober dus exponentieel gestegen.