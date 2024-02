VN-gezant tegen overheden: Stop met onderdrukken klimaatactivisme en verminder je uitstoot

Europese landen, waaronder Nederland, moeten stoppen met het onderdrukken van vreedzaam klimaatprotest en in plaats daarvan meer aandacht besteden aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Dat heeft de speciale VN-gezant Michel Forst gezegd na een onderzoek van een jaar naar klimaatactivisme.

Behalve uit Nederland, verzamelde Forst tijdens zijn onderzoek gegevens uit onder meer Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Spanje en Portugal. Volgens Forst is de repressie waarmee vreedzame milieu- en klimaatactivisten te maken krijgen, een grote bedreiging voor de democratie en mensenrechten. Alle door de VN-gezant geïnspecteerde landen hebben zich aangesloten bij het Verdrag van Aarhus waarin staat dat vreedzaam milieu- en klimaatprotest een legitieme uitoefening van het recht van burgers is om deel te nemen aan de besluitvorming.

Ook staat in het verdrag dat degenen die bij deze vreedzame protesten betrokken zijn, door de overheid beschermd moeten worden. Maar volgens Forst bestaat bij veel Europese overheden de reactie op de protesten eerder uit onderdrukking, dan uit faciliteren en beschermen.

“De ecologische noodsituatie waarmee we collectief worden geconfronteerd en die wetenschappers al tientallen jaren documenteren, kan niet worden aangepakt als degenen die alarm slaan en actie eisen, daarvoor worden gecriminaliseerd”, aldus Forst. “Het enige legitieme antwoord op vreedzaam activisme en burgerlijke ongehoorzaamheid op dit moment is dat de autoriteiten, de media en het publiek beseffen hoe essentieel het voor ons allemaal is om te luisteren naar wat milieu- en klimaatactivisten te zeggen hebben.”