VN-gezant Sigrid Kaag: Gaza wordt opgeofferd terwijl iedereen nu naar Israël en Iran kijkt

VN-gezant Sigrid Kaag heeft in een uitgebreid interview met NRC forse kritiek geuit op de internationale aanpak van de genocide in Gaza. Kaag, die tot voor kort coördinator was voor hulp en wederopbouw in Gaza, stelt dat de regio "in feite wordt geofferd" nu de media-aandacht en geopolitieke focus verschuift naar het conflict tussen Israël en Iran. "In die situatie is het moeilijk aankomen met het verzoek om nog vijftig vrachtwagens Gaza binnen te laten", aldus Kaag.

Volgens de oud-minister heeft ze de afgelopen maanden "alleen maar dramatische verslechtering" gezien in Gaza. Kaag beschrijft de situatie als ondraaglijk: "Als de dood een verlossing wordt, dan zijn we heel erg van het pad af." Ze zag tijdens haar laatste bezoeken aan Gaza kinderen die "gewoon niet meer bang zijn voor de dood" en spreekt van een bevolking die alleen nog kan denken aan overleven. Het leven in Gaza is volgens haar zo zwaar geworden dat veel mensen de dood niet meer vrezen.

Kaag toont zich ook kritisch over de Gaza Humanitarian Foundation (GHF), een door Israël en de VS gesteunde omstreden organisatie die sinds mei de distributie van voedselpakketten in handen heeft. Kaag zegt dat deze organisatie slechts 15 procent van de bevolking kan bereiken en dat de opzet in strijd is met internationaal humanitair recht. "Door Gaza staat de internationale rechtsorde heel erg op het spel", waarschuwt ze. Volgens Kaag worden Palestijnen gedwongen om van het noorden naar het zuiden te reizen voor hulp, terwijl hulpverlening juist naar de mensen toe moet worden gebracht. Internationale hulporganisaties als de VN en het Rode Kruis delen die kritiek, maar worden door Israël geweerd. Bij de distributiepunten van de GHF vinden vrijwel dagelijks massamoorden plaats door Israëlische militairen die het vuur openen op uitgehongerde Palestijnen.

Kaag uit daarnaast forse kritiek op de politieke wil om daadwerkelijk oplossingen te zoeken. Ze beschrijft gesprekken met de extreemrechtse Israëlische minister Bezalel Smotrich, die volgens haar "helemaal niet geloofde in het voeden van mensen in Gaza." Smotrich steekt niet onder stoelen of banken dat hij ernaar streeft Gaza volledig te ontdoen van de Palestijnse bevolking.

Volgens Kaag wordt Gaza gereduceerd tot een humanitaire crisis, terwijl het eigenlijk een politieke crisis is. "Dat is een enorme fout die we in het verleden te vaak hebben gemaakt", aldus Kaag.

De oud-D66-leider kondigt aan dat ze binnenkort ook haar functie als VN-vredesgezant voor het Midden-Oosten neerlegt. Ze erkent dat haar geloof in internationale samenwerking "een fikse deuk heeft opgelopen" door de gebeurtenissen in Gaza. Ze wijst daarbij op het gebrek aan politieke moed van VN-lidstaten als hoofdoorzaak van de tragische omstandigheden.