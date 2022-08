VN-chef: Wereld slechts een enkele vergissing verwijderd van een nucleaire oorlog

3 aug. 2022 - 9:11

De kans op vergissingen neemt toe met het aantal bedreigingen. Het gereedmaken van nucleaire installaties waar Poetin onlangs opdracht voor gaf is de kans op vergissingen nog eens groter maken. Bovendien zijn er de checks and balances. Hoe veel macht heeft degenen die uiteindelijk opdracht geeft. Want ook bewuste daden kunnen voortkomen uit verkeerde informatie of vergissingen. Poetins macht of die van Kim in Noord Korea is groot genoeg om vergissingen mogelijk te maken. Kijk naar de inval in Oekraïne en hoe verkeerde informatie kan bepalen of iets lukt of niet. Of naar de zgn vernietigingskampen van Saddam Hoessein. Verzonnen door zijn eigen veiligheidsdienst om de despoot te behagen en uiteindelijk leidend naar een onnodige inval door de VS. Recenter is de Capitool bestorming en de dreigende coupe van Trump. Rusland maar vooral China schrokken daar zo van dat hun wapensystemen in allerijl in gereedheid werden gebracht. Zij waren bang dat Trump zijn nieuw verkregen macht kracht zou bijzetten met een raketaanval op China. Gelukkig was daar generaal Mark Milley die de Chinezen gerust stelde. En gelukkig was daar het congress dat vlak voor Trump aantrad in 2017 de checks and balances hadden aangedraaid zodat Trump nooit in staat zou zijn de rode knop te drukken. Toch is de reactie van de Chinezen tekenend, want hun vergissing lag op de loer.