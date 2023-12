VN-chef geeft Veiligheidsraad zeldzame waarschuwing: Gaza-oorlog Israël bedreigt internationale vrede en veiligheid Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 167 keer bekeken • bewaren

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft bij de VN-Veiligheidsraad een zeldzame waarschuwing afgegeven over de genocide in Gaza. Dat meldt ANP. Guterres maakte daarbij gebruik van een artikel uit het handvest van de Verenigde Naties dat maar zelden wordt aangehaald. Volgens Guterres is de oorlog die Israël tegen Hamas en de complete bevolking van Gaza voer een directe bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid.

De voortdurende Israëlische bombardementen en de leefomstandigheden in Gaza kunnen leiden tot een volledige ontregeling van het gebied, zei Guterres. "We hebben te maken met een ernstig risico op het instorten van het humanitaire systeem. De situatie verslechtert snel richting een catastrofe met mogelijk onomkeerbare gevolgen voor de Palestijnen en voor de vrede en veiligheid in de regio", schrijft de secretaris-generaal in een brief aan de Veiligheidsraad. Dat moet koste wat kost voorkomen worden, voegde hij daaraan toe.

In artikel 99 van het Handvest van de Verenigde Naties staat dat de secretaris-generaal iedere kwestie die de internationale veiligheid bedreigt onder de aandacht mag brengen. Het wordt gezien als een diplomatiek zwaar middel dat Guterres zelf ook niet eerder heeft gebruikt. Burgers in Gaza zijn nergens veilig, aldus de secretaris-generaal.

Israël is sinds de aanval van Hamas op Israëlische bodem bezig aan een vergeldingsactie die zijn gelijke niet kent. Daarbij wordt de bevolking van Gaza collectief gestraft. Van de ongeveer 2,2 miljoen inwoners van het door Israël hermetisch afgesloten gebied, is inmiddels zeker 85 procent dakloos en op de vlucht. Het dodental onder de Gazaanse bevolking wordt geschat op ruim 16.000, veel daarvan kinderen. Vanwege het totale gebrek aan hygiëne door de vernietiging van Gaza, en het blokkeren van water, elektriciteit, medicijnen en andere hulpgoederen door Israël, is het risico op een massale uitbraak van infectieziekten nabij.