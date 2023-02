VN-chef: exodus van Bijbelse proporties dreigt door zeespiegelstijging

15 feb. 2023 - 10:34

@Pater. In de jaren '50 van de vorige eeuw kregen de mensen in Nederland nog 12 kinderen. In de jaren '60 was dat plotseling 1 of 2, hooguit 3 in de meeste gevallen. Waren de Nederlanders in zo'n korte tijd zoveel rijker geworden? Welnee, onzin. Wat er WEL veranderde, was de beschikbaarheid van anti conceptie middelen. Conclusie: de aanname dat rijkere volkeren minder kinderen krijgen, is onzin. Ze krijgen minder kinderen omdat er betaalbare anti conceptie voorradig is. En DAARDOOR worden ze rijker. Want met minder kids hou je meer geld over. Wij zijn in staat om elke wereldburger van Coca Cola te voorzien. Waarom voorzien wij niet elke wereldburger van betaalbare anti conceptie? Omdat daar geen geld mee te verdienen valt. En dus is het de taak van regeringen om daar voor te zorgen. Een spiraaltje of een hormoonstaafje kosten helemaal niks als je ze laat maken in het arme land waar ze nodig zijn. Het nadelige (!!!) gevolg is WEL dat de rijke landen geen asielzoekers meer binnen krijgen om de met pensioen gegane eigen burgers te vervangen.