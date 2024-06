VN-baas wil verbod op reclame voor fossiele industrie: 'We spelen Russisch roulette met onze planeet'

Fossiele energiebedrijven zijn “ de peetvaders van de klimaatcrisis ”. Dat heeft secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres gezegd. Hij pleit voor een totaalverbod op reclame door deze bedrijven, vergelijkbaar met een verbod op tabaksproducten dat in veel landen al is ingevoerd.

Guterres drong er tijdens een toespraak in New York op aan dat media direct stoppen met het mogelijk maken van “de vernietiging van de planeet” door reclamegeld van de fossiele industrie te incasseren terwijl de wereld de grootst mogelijke moeite heeft om de klimaatcrisis te beteugelen.

In zijn toespraak haalde de VN-baas de nieuwste cijfers aan van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) waaruit blijkt dat er een kans van 80 procent is dat de planeet in ten minste een van de vijf komende kalenderjaren de opwarming van 1,5 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk zal overschrijden, de kritieke grens vastgesteld in het Klimaatakkoord van Parijs. De afgelopen twaalf maanden was het gemiddeld ook al warmer: tussen juni 2023 en mei van dit jaar was het gemiddeld 1,63 graden Celsius warmer dan het pre-industriële gemiddelde. Dat gebeurde door een reeks maanden waarin het ene na het andere hitterecord sneuvelde.