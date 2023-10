VN-baas waarschuwt Israël: Collectief straffen van Palestijnse bevolking is schending van mensenrechten

Guterres deed zijn uitspraken vanuit het VN-hoofdkwartier in New York. Hij zei daar “de legitieme grieven van het Palestijnse volk” te erkennen, maar zei daarbij ook dat “niets deze terreurdaden en het doden, verminken en ontvoeren van burgers” kan rechtvaardigen. Daarmee doelde hij op de bestorming van Israël door Hamas waarbij honderden burgers willekeurig werden vermoord en zeker 150 mensen werden ontvoerd. Guterres riep Hamas op de aanvallen onmidellijk te staken en alle gijzelaars vrij te laten.

Ook zei hij dat het meest recente geweld “niet in een vacuüm plaatsvindt: “De realiteit is dat het voortkomt uit een langdurig conflict met een 56 jaar durende bezetting en geen politiek einde in zicht. Het is tijd om een einde te maken aan deze vicieuze cirkel van bloedvergieten, haat en polarisatie.”