VN-baas slaat alarm na warmste week ooit: ‘Klimaatverandering onbeheersbaar’

Maandag en dinsdag waren de twee warmste dagen op aarde ooit gemeten. Maandag werd het record uit 2016 gebroken. Een dag later ging het nieuwe record alweer aan diggelen, en werd het wereldwijd – van de tropen tot de polen – gemiddeld 17,18 graden. Waarschijnlijk was er niet eerder zo’n warme week, schrijft The Guardian. Het gemiddelde lag ten minste 0,4 graden boven de warmste weken die hiervoor werden gemeten.