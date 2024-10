Vluchtelingen willen opt-out uit noodwet Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 162 keer bekeken • bewaren

Als er in Nederland een noodwet voor de asielcrisis komt, zou die niet van toepassing moeten zijn op vluchtelingen. Met dat voorstel wil Vluchtelingenwerk een uitweg bieden uit de impasse die rond de kwestie is ontstaan.

“Het lastige van de asielcrisis is natuurlijk dat ze niet bestaat en dat het daarom een ingewikkeld argument is om in Brussel een uitzonderingspositie te bedingen”, legt Frank Kandel, voorzitter van Vluchtelingenwerk, uit. “Maar als je die wet niet van toepassing verklaart op vluchtelingen, kun je zowel een asielcrisis uitroepen als een noodwet invoeren zonder dat er effectief iets verandert. Zo overtreed je de Brusselse regels niet én kun je voor de bühne volhouden dat je iets gedaan hebt.”

Het voorstel is door de PVV onmiddellijk verworpen, maar ingewijden vertellen dat er niettemin serieus naar gekeken wordt. “De kiezers van de PVV zijn helemaal niet bezig met wat er daadwerkelijk gebeurt”, aldus een Haagse bron. “Ze willen gewoon dat Geert Wilders een grote bek opzet over buitenlanders en dat andere partijen daar dan overheen vallen. Wilders zal het voorstel van Vluchtelingenwerk dus vooral in dat licht beoordelen: stelt het hem in staat nog langer op zijn trommeltje te slaan? Als het antwoord ‘ja’ luidt, geeft hij premier Schoof opdracht het te regelen, terwijl hij zelf ertegen tekeer blijft gaan. Voor hem is dat een win-win-situatie.”

Noodgreep

Bij coalitiepartners vallen voorzichtig optimistische geluiden te beluisteren. “Wij vinden sowieso alles best als we maar veevoer kunnen verkopen”, zegt Caroline van der Plas van de agrarische afdeling van de PVV. “Dus als we met een noodgreep de noodwet erdoorheen loodsen en zo het kabinet langer overeind houden, staan wij ervoor open.”

Bij de VVD is het enthousiasme geringer. De partij is altijd tegen de komst geweest van immigranten die je niet voor weinig loon hard kunt laten werken, laat een woordvoerder weten: “Als asielzoekers geen geld opleveren, vervalt ook de morele basis om iets voor hen te doen.” NSC was niet bereikbaar voor commentaar wegens een bezinningsmaand van de fractie. Om die reden kan de noodwet voorlopig ook niet in stemming gebracht worden.

Een verzoek van de voltallig oppositie om een debat over het voorstel van Vluchtelingenwerk, is door de coalitiepartijen als zinloos van de hand gewezen. Het beleid, in de persoon van minister Faber, is immers al vastgesteld. De essentie van een noodwet is dat je het parlement omzeilt, dus dan is het knettergek om er alsnog over in discussie te gaan, aldus Geert Wilders op eX-Twitter.